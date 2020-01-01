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"إسرائيل": الاغلاق سيستمر 3 إلى 4 أسابيع وحسب المنحى الوبائي

السبت 26 ديسمبر 2020 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": الاغلاق سيستمر 3 إلى 4 أسابيع وحسب المنحى الوبائي



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية "إن الاغلاق الصحي الذي سيبدأ غدا سيستمر ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وذلك حسب المنحى الوبائي.

وذكر مدير عام الصحة الإسرائيلية البروفيسور حيزي ليفي، "ان الوزارة تسعى قريبا الى تطعيم مائة وخمسين الف شخص يوميا ضد كورونا".

وحث ليفي الإسرائيليين على تلقي اللقاح دون خشية، ورجح ان يقضي التطعيم على السلالة الجديدة من الفيروس على الرغم من انها معدية أكثر.

ومن بين القيود المفروضة خلاله عدم جواز الخروج من المنزل لأكثر من الف متر، ما عدا أماكن العمل والمؤسسات التعليمية او لمقاصد أخرى مسموح بها.

#الصحة الإسرائيلية #الاغلاق

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