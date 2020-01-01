النقل والمواصلات: لا تجميد لقرار توحيد زي السائقين واشهار رقم وحدة الشكاوى

رام الله / سما /

نفى الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال صحة ما يتم تداوله من أنباء حول تجميد قرار توحيد زي السائقين واشهار رقم وحدة الشكاوى (150).

وأوضح رحال ، أن القرار اتخذ باتفاق مع نقابة السائقين وسيشمل كافة المحافظات، مبينا أن القرار جاء بعد ورود شكاوى كثيرة من المواطنين، مؤكدا أن الأمر غير مكلف، والمطلوب هو تنظيم العمل وتقديم الخدمة التي تليق بأبناء شعبنا.

وكان وزير النقل والمواصلات عاصم سالم قد أعلن أن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من الأول من الشهر المقبل، معربا عن أمله في تجاوز المعيقات المتوقعة مع الشروع في تطبيقه.