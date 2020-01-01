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الاحتلال سيبدأ بتطعيم الاسرى ضد "كورونا" الأيام المقبلة

السبت 26 ديسمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال سيبدأ بتطعيم الاسرى ضد "كورونا" الأيام المقبلة



رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسرى، أنه سيتم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أبو بكر ، ان إعطاء اللقاح للأسرى سيكون اختياريا وليس إجباريا، مشيرا إلى أن بعض الأسرى سجلوا أسماءهم في القوائم التي أبدت رغبتها بأخذ اللقاح.

وطالب بأن يشرف أطباء فلسطينيون أو دوليون على تطعيم الأسرى باللقاء، موضحاً أن الجهات المختصة ستراسل الجانب الإسرائيلي بخصوص ذلك.

وأشار أبو بكر، إلى أن اللقاح الذي سيعطى للأسرى هو لقاح فايزر الأميركي.

يذكر أن هيئة شؤون الأسرى سجلت إصابة 140 أسيرا منذ بداية الجائحة داخل سجون الاحتلال.

#الاحتلال #فيروس كورونا #الاسرى #هيئة الأسرى

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