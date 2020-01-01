رابط مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر .. قناة الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت المنصات الرسمية، عن رابط مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر التي تقام اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 في إطار لقاءات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

مباراة النصر وضمك مباشر تبث من استاد جامعة الملك سعود (مرسول بارك) في الرياض على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق السعودي عبدالله الحربي فقط.

وأفادت الرياضية السعودية بأن المذيع فهد المساعد يقود الاستيديو التحليلي لمباراة ضمك والنصر الذي يبدأ الساعة 05:00 عبر القناة الثالثة، فيما يكون معه من داخل الملعب زميله المراسل فيصل الملوقي.

ويشارك في الاستيديو التحليلي، المحلل خالد الشنيف وكذلك إبراهيم المنقري، إلى جانب الخبير التحكيلي عمر المهنا؛ لمناقشة وتفسير الحالات التحكيمية الشائكة عقب نهاية مواجهة العالمي وضمك اليوم.

رابط مباراة النصر وضمك مباشر:

وبدأ النصر يستعيد عافيته، إذ حقق انتصارا جديدا الجولة الماضية، وأصبح يملك في رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي 7 نقاط بفارق الأهداف خلف العين وأمام ضمك الساعي للخروج من القاع.

ورغم قلة عدد المباريات التي جرت بين الطرفين تاريخيا، إلا أن ضمك لا يعتبر فريقا سهلا كما يعتقد البعض، إذ فاز مرة واحدة من أصل 4 لقاءات وتعادل أخرى، فيما تفوق نادي النصر مرتين فقط.

ويحل النصر ضيفا على الفيصلي في الأسبوع 11 من دوري المحترفين ثم يستضيف العين، في حين يستضيف ضمك نظيره الفتح، قبل مواجهة الاتحاد والوحدة والباطن والتعاون قريبا على التوالي.