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وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد ضمن القوائم السلعية

السبت 26 ديسمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد ضمن القوائم السلعية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع  ضمن القوائم السلعية A1وA2 للعام2021.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مدينة رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات او ارسالها عبر البريد الالكتروني  anghamk@mne.gov.ps او   import.services@mne.gov.ps

وبينت  الوزارة ان  آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالاسمنت ولحمة الخاروف والعجل المجمد هو 29/12/2020 حيث ستعقد اللجنة اجتماعها يوم 30/12/2020 ، وآخر موعد لتقديم طلبات باقي السلع هو يوم الخميس الموافق 6/1/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ.

#وزارة الاقتصاد

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