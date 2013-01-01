القبض على زوجين مطلوبين للعدالة منذ 7 أعوام

القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة، في ضواحي القدس، مساء أول من أمس، على شخص وزوجته الفارين من وجه العدالة وصادر بحقهما 9 أوامر حبس بقيمة 201000 شيكل، و3 مذكرات توقيف بتهمة السرقة وشراء مال مسروق.

وذكر بيان للشرطة، أمس، أن الشرطة القضائية في ضواحي القدس تساندها قوة مشتركة من مركز شرطة بدو، ومكافحة المخدرات، وبعد إجراءات البحث والتحري عن الزوجين كونهما مطلوبين للعدالة منذ العام 2013، تمكنت من القبض عليهما، مساء أول من أمس، داخل منزلهما.

وأشار البيان إلى أن الشرطة أوقفتهما تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما.