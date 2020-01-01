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مستشار وزيرة الصحة : يكشف عن عدد الإصابات الخطيرة بكورونا في القطاع

السبت 26 ديسمبر 2020 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزيرة الصحة : يكشف عن عدد الإصابات الخطيرة بكورونا في القطاع



غزة / سما /

قال مستشار وزيرة الصحة في غزة د. فتحي ابو وردة ان الوضع الوبائي في غزة ما زال على حالة من حيث الخطورة، مشيرا الى ان نسبة الاصابة بفيروس كورونا تجاوزت الـ35%، وعدد الحالات الخطيرة بلغ 312 حالة .

وقال أبو وردة ، في تصريحات إذاعية ، اليوم السبت، إن نسبة اشغال الأسّرة لمرضى كورونا بلغت 81%، مجددا التأكيد على ضرورة استمرار المواطنين بقوانين السلامة، محذرا من ازدياد حدة الاصابات والاعراض خلال الاسابيع القادمة تزامنا مع الاجواء الباردة.

من ناحية أخرى، أشار الى وصول اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية للقطاع اول امس، داعيا كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة التوجه الى مراكز الرعاية الأولية لتلقيه .

#مستشار وزيرة الصحة #فتحي أبو وردة #الصحة #وزيرة الصحة

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