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وزير الاقتصاد: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة للموارد الفلسطينية

السبت 26 ديسمبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة للموارد الفلسطينية



رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي ان وسم الادارة الأميركية لبضائع المستوطنات على انها صنعت في إسرائيل تهدف لفرض الوقائع على الأرض، وقرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان، وتعتبره غير قانوني.

 وأشار إلى ان الخطوة الأميركية تشرعن الاستيطان ضمن ما يعرف بـ"صفقة القرن"، في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء ولاية ترمب .

واكد العسيلي في حديث إذاعي، صباح اليوم السبت، الاستمرار في دعم المنتج الوطني داخليا وفتح الأسواق الأوروبية والروسية خارجيا بالتزامن مع تحركات قانونية دولية لمقاضاة الشركات التي تعمل في المستوطنات، بالإضافة لمطالبة الاتحاد الاوروبي بمنع ادخال بضائع المستوطنات، لأنها مقامة على أراض محتلة.

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