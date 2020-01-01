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صبيحات: 19 ألف شجرة ستتم زراعتها إحياءً ليوم الشهيد الفلسطيني

السبت 26 ديسمبر 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال أمين عام تجمع أسر الشهداء، مدير عام الشؤون الشبابية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد صبيحات "إن 19 ألف شجرة ستتم زراعتها في اليوم الأول من فعاليات مبادرة "أحياء يرزقون"، التي ستنطلق من حديقة الاستقلال بمدينة البيرة الى كل أنحاء الوطن، إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني، الذي يصادف السابع من كانون الثاني من كل عام.

وأضاف صبيحات ، اليوم السبت، ان المجلس الأعلى وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة ستشرع بفعاليات المبادرة، عبر زراعة أشتال زيتون بأسماء الشهداء في السادس من كانون الثاني المقبل.

#شجرة #يوم الشهيد #الشهداء

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