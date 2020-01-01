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فتح : إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة مساء الخميس

السبت 26 ديسمبر 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة مساء الخميس



رام الله / سما /

أعلن نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول، ان إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة الفلسطينية ستكون مساء الخميس المقبل عند ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله، وبمشاركة محدودة، بسبب فيروس "كورونا".

وأضاف العالول، في حديث إذاعي، اليوم السبت، ان إيقاد شعلة الانطلاقة سيكون في كافة المحافظات، وان الفعاليات في اليوم التالي الجمعة، الذي يصادف الأول من كانون الثاني، ستتركز نحو تكثيف وتصعيد المقاومة الشعبية، في نقاط التماس والاحتكاك مع الاحتلال والأماكن المهددة بالاستيطان، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية، جراء جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، قال العالول "إن اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذي سيعقد الأسبوع الجاري سيبحث عددا كبيرا من الملفات، أبرزها: الوضع السياسي عقب انتهاء ولاية إدارة ترمب، وكذلك الوضع الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة إلى جانب التطورات الأخرى في الساحة الفلسطينية".

وبشأن القرار الأميركي وسم منتجات المستوطنات على انها اسرائيلية، اعتبر العالول القرار "خطوة غير قانونية، وتندرج ضمن سلسلة قرارات تهدف الى تشريع الاستيطان"، مشيرا الى وجود قرار من القيادة الوطنية الموحدة من اجل البدء بإعادة احياء المقاومة الاقتصادية ومقاطعة البضائع الاسرائيلية بشكل عام وليس المستوطنات فقط.

وقال: سبق الإجراء الأميركي جولة للسفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان إلى إحدى المستوطنات المقامة على أرضي محافظة سلفيت، وتوقيع اتفاق لتمويل الابحاث فيما تسمى جامعة مستوطنة "اريئيل"، وكذلك زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستعمرة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة.

وشدد العالول على أهمية الموقف الأوروبي الذي يعتبر الاستيطان غير قانوني، واصفا إياه بالموقف المتطور والايجابي إلى جانب الحق الفلسطيني، متوقعا خطوات أوروبية إيجابية أكثر في هذا الاتجاه.

#محمود العالول #شعلة الانطلاقة #الثورة #فلسطين #فتح #حركة فتح

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