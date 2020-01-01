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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

السبت 26 ديسمبر 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح يوم السبت، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد في القطاع، وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة.

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حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 12 حالة وفاة 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2240عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 35.5% من مجمل الفحوصات.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 405 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 37583 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10577 حالة.


 

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 26683 حالة، وإجمالي الوفيات 323 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 حالة.

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