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الأوقاف بغزة تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد الودود في حي التفاح (صور)

السبت 26 ديسمبر 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد الودود في حي التفاح (صور)



غزة / سما /

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشدة القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة والذي أدى إلى استهداف مسجد الودود في حي التفاح شرق مدينة غزة.

 

وأوضحت الأوقاف أن القصف واستهداف مسجد الودود أدى إلى وقوع أضرار كبيرة لحقت بالمسجد.

 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة باتخاذ مواقف جريئة إزاء الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على المقدسات والمساجد ودور العبادة.

 

مؤكدةً على ضرورة محاسبة قادة العدو الصهيوني على هذه الجرائم.



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#وزارة الأوقاف #مسجد الودود #حي التفاح #غزة #قطاع غزة

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