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أستاذ "روسي" يقتل طالبته ويقطع جسدها!

السبت 26 ديسمبر 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أستاذ "روسي" يقتل طالبته ويقطع جسدها!



وكالات / سما /

أدانت محكمة في سانت بطرسبرغ الروسية، أمس الجمعة، أستاذا جامعيا في التاريخ، بتهمة قتل وتقطيع أوصال طالبة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عاما و6 شهور.

ووجدت المحكمة أن أوليغ سوكولوف، البالغ من العمر 64 عاما، الذي كان يقوم بالتدريس في جامعة سانت بطرسبرغ، مذنب بقتل طالبة الدكتوراه أناستاسيا يشينكو، البالغة من العمر 24 عاما، بإطلاق النار عليها في شقته بنوفمبر 2019.

وحسبما ذكرت شبكة "أي بي سي نيوز"، فقد اعتقل سوكولوف عند نهر مويكا بسانت بطرسبرغ، مع حقيبة ظهر بداخلها ذراعان مقطوعتان، تبين لاحقا أنهما تعودان للقتيلة.

ووجد المحققون إلى جانب الذراعين، أجزاء أخرى من جسد أناستاسيا في النهر وبشقة الأستاذ الجامعي.

وخلال المحاكمة، شهد سوكولوف أنه كان على علاقة عاطفية بالقتيلة، مؤكدا قتلها بعدما اندلعت مشادة بينهما.

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