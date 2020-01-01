جيمي كاراغر ينتقد صلاح ويؤكد: ريال مدريد وبرشلونة لا يستطيعان التعاقد معه

وكالات

تساءل نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، عن توقيت ومغزى التصريحات الأخيرة لمحمد صلاح، التي أبدى فيها النجم المصري استياءه لعدم منحه شارة قيادة "الريدز" في مباراة ميتيلاند.

وقال كاراغر في تصريح نقلته صحيفة "مترو" البريطانية: "مقابلة صلاح الأخيرة (مع صحيفة آس الإسبانية) تغذي فكرة أن مسيرته تأتي أولا".

وأضاف: "توقيت حديث صلاح عن العروض والرحيل غريب جدا.. أعتقد أنها كانت رسالة لإدارة ليفربول، بضرورة تقديم عرض جديد لتجديد عقده بمقابل مادي ضخم".



وتابع المدافع الدولي الإنجليزي السابق: "رؤية اللاعبين يتوددون لأندية الدوري الإسباني، كان سيقلق ليفربول قبل 5 سنوات، وليس الآن".

وأكمل مشككا في قدرة تعاقد أحد الأندية الإسبانية مع صلاح قائلا: "لست مقتنعا أن ريال مدريد وبرشلونة يستطيعان تحمل تكاليف صلاح. إن الاستثمار بما يزيد عن 125 مليون جنيه إسترليني على لاعب سيبلغ من العمر 29 عاما هذا الصيف ليس بالأمر الجيد".

وكان صلاح البالغ من العمر 28 عاما، أجرى مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية الأسبوع الماضي، وقال خلالها إن "برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران .. ومن يدري ما سيحدث في المستقبل!".

كما أبدى النجم المصري في ذات المقابلة، استياءه من عدم منحه شارة قيادة ليفربول في مباراة ميتيلاند بدوري أبطال أوروبا.

ومنذ نشر تلك المقابلة في عطلة نهاية الأسبوع، لا تتوقف وسائل الإعلام الرياضية عن إثارة الجدل والتكهنات حول مستقبل النجم المصري، ما بين شائعات تراهن على انتقاله إلى الريال، وأخرى ترجح كفة برشلونة.