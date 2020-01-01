  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

غوغل تزود أجهزة Pixel القادمة بتقنيات لم تشهدها هواتفها من قبل

السبت 26 ديسمبر 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تزود أجهزة Pixel القادمة بتقنيات لم تشهدها هواتفها من قبل



وكالات

طرحت شركة غوغل خلال السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من هواتف Pixel التي صنفت من بين أفضل الأجهزة الذكية وأكثرها موثوقية، فما الذي ستحمله معها هواتف الشركة العام القادم؟

وحول هذا الموضوع ذكر موقع Phonearena المتخصص بشؤون التقنية أن غوغل سجلت براءة اختراع لتطوير هواتف مزودة بكاميرا أمامية ستكون مدمجة أسفل الشاشة، ومن الممكن أن تستعمل هذه التقنية في هواتف Pixel 6 التي ستطلق العام القادم.

وتشير الوثائق المتعلقة ببراءة الاختراع المذكورة إلى أن الهواتف التي تسعى غوغل لتطويرها ستأتي بشاشات من دون إطارات، أي أن الشاشة ستغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية فيها تقريبا، ولن تحتوي هذه الشاشات على فتحات خاصة لكاميرا السيلفي، كما أن ماسح بصمات الأصابع في هذه الهواتف سيكون مدمجا في الشاشة أيضا كما في بعض هواتف شركة سامسونغ.


ومن المحتمل أن تعمل هواتف Pixel القادمة أيضا تبعا للتسريبات بمعالجات Snapdragon 865 من  الجيل الجديد التي ستمكنها من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وينتظر أن تطرح هذه الأجهزة في الأسواق في النصف الثاني من العام القادم، بأسعار تبدأ من 600 دولار تقريبا.

#شركة غوغل #غوغل #قوقل #بيكسل #شركة قوقل #هواتف بكسل

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

حقيقة وفاة زهور سعود مشهورة سناب السعودية (شاهد)

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر برومو جديد لمناورة الركن الشديد في قطاع غزة

ترامب يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين قبل مغادرته البيت الأبيض..

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

ملخص أهداف مباراة الجزيرة والسلط في الدوري الأردني 2020 الإياب

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترضهما

الأخبار الرئيسية

دورية

انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود جنوب لبنان

الصحة بغزة : تسجيل 12 حالة وفاة و792 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

غواصة

الجيش الإسرائيلي: غواصاتنا في حالة تأهب وإيران قد تهاجمنا من هذه الدول..

عقار

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

قصف

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل