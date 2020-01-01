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الصحة بغزة تستنكر استهداف الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة

السبت 26 ديسمبر 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تستنكر استهداف الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة



غزة / سما /

أستنكرت وزارة الصحة بغزة ، قيام قوات الاحتلال ، باستهداف محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرقي غزة الليلة الماضية، ما أدى لإصابة عشرات الأطفال المرضى وأمهاتهم، وكذلك الطواقم الصحية بالهلع.

وقالت الصحة بغزة، إن الاستهداف تسبب في إرباك العمل، وإعاقة تقديم الخدمات الصحية والحق أضرار جسيمة بمحتويات المستشفى، وتحطيم النوافذ، وتناثر أجزائها في غرف المرضى والأقسام الحساسة.

وذكرت الوزارة، أن الأطفال المرضى، قضوا ليلة قاسية من الخوف والبرد القارس داخل المستشفى، جراء الاستهداف الإسرائيلي، مما سيتسبب لهم بانعكاسات نفسية خطيرة.

وأكدت الوزارة، أن الاحتلال لم يتخذ أي إجراءات من شأنها تجنيب إلحاق الضرر بالمستشفى، مطالبة كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية، وتجنيبها مخاطر الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.

#مستشفى الدرة #الاحتلال #طائرات الاحتلال #قصف

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