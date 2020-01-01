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الصحة بغزة : تسجيل 12 حالة وفاة و792 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

السبت 26 ديسمبر 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 12 حالة وفاة و792 إصابة جديدة خلال 24 ساعة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 12 حالة وفاة 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2240عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 35.5% من مجمل الفحوصات.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 405 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 37583 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10577 حالة.


وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 26683 حالة، وإجمالي الوفيات 323 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 حالة.

#وزارة الصحة بغزة #فيروس كورونا

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