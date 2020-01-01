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الجهاد الاسلامي: قصف غزة دليل على تخبط الاحتلال وتصدير أزماته لترويع شعبنا

السبت 26 ديسمبر 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: قصف غزة دليل على تخبط الاحتلال وتصدير أزماته لترويع شعبنا



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن الغارات الإسرائيلية ضد قطاع غزة تدلل على مدى التخبط داخل قيادة الاحتلال الإسرائيلي التي تعيش ازمات سياسية وعسكرية لا سيما حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة.

وقال المدلل في تصريح لإذاعة صوت القدس: "إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصدر أزماته السياسية لترويع ابناء شعبنا في قطاع غزة وكسر ارادة المقاومة خصوصًا في ظل التطور النوعي في امكانيات المقاومة وهي ذاهبة لمناورة عسكرية مشتركة".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول أن يخلط الأوراق في قطاع غزة إلا أن حكمة المقاومة تمنع ذلك من خلال منح الاحتلال فرصة لعدم تغيير قواعد الاشتباك، مؤكدًا أن المقاومة اليوم وبشكلها المتطور فإنها تبث الرعب في قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن طريق العز والنصر والعودة لا يأتي إلا من خلال التضحيات، وأبناء شعبنا لا زالوا يقدمون المزيد من التضحيات؛ لكن الزمن الذي كنا فيه نقصف ونقتل وناسر وحدنا قد ولا دون رجعة، اليوم مع المقاومة تغيرت الأمور حيث فرضت على الاحتلال معادلة القصف بالقصف والقتل بالقتل.

ولفت المدلل أن الانقسام الفلسطيني أضر كثيرًا بشعبنا الفلسطيني ونحن نتمنى أن تتم مصالحة فلسطينية تحفظ حقوقنا وثوابتنا وحقنا في مقاومة الاحتلال.

#الجهاد الاسلامي #أحمد المدلل #قطاع غزة #الاحتلال الاسرائيلي

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