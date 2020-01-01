رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) في عناوينها، إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية ضد الاستيطان في عدة مناطق بالضفة.

كما تناولت تسجيل 21 حالة وفاة و1812 إصابة جديدة في فلسطين، ليبلغ اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1385، ونحو 122 ألف إصابة مسجلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

21 وفاة و1812 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم الممنهجة في الخليل

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية بالضفة ويصيب العشرات

باسم الرئيس: السفير عبد الهادي يهنئ الكنائس المسيحية في سوريا بعيد الميلاد المجيد

احتفال محدود بعيد الميلاد في بيت لحم بحثا عن "النور"

عيد ميلاد غير مسبوق حول العالم

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

الفيلم الفلسطيني "200 متر" يجسد تشتت العائلات جراء الجدار العنصري

انفجار قوي يهز مدينة ناشفيل الأميركية يوم عيد الميلاد

وفاة 3 مواطنين بينهم طفل في حوادث بالضفة

"القدس":

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية ضد الاستيطان في عدة مناطق بالضفة

انفجار قوي يهز مدينة ناشفيل الأميركية والشرطة ترجح أن يكون متعمداً

6 قتلى في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

45 ألفا صلوا في الأقصى وسط إجراءات احتلالية مشددة

أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها مع الفلسطينيين

3 وفيات في حوادث منفصلة بنابلس وطوباس وبيت لحم

1.755.359 وفاة بكورونا حول العالم

موسكو تعلق على استدعاء تل أبيب السفير الروسي لدى إسرائيل

أطباء مجمع ناصر ينجحون في زراعة مفصل صناعي لسيدة خمسينية

"الأيام":

عشرات الإصابات خلال قمع المسيرات الأسبوعية وأهالي دير جرير يتصدون لإقامة بؤرة استيطانية

نحو 30 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين واللقاح: شكوك وتساؤلات وآراء متضاربة

21 وفاة ورصد 1812 إصابة جديدة وارتفاع معدل الوفيات والإصابات في قطاع غزة

استطلاع: استمرار تراجع قوة حزب الليكود ونتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة

أردوغان: نريد علاقات أفضل مع إسرائيل وتعاون تركيا الاستخباراتي معها مستمر

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إغلاق ٣ أسابيع يبدأ مساء الغد

عيد ميلاد مجيد غير مسبوق حول العالم في ظل تدابير إغلاق واسعة بسبب "كورونا"

يافا: مصابان عربيان في جريمة إطلاق نار