صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة / سما /

شنت طائرات الإحتلال الليلة الماضية سلسلة من الغارات تجاه مواقع للمقاومة في قطاع غزة، مما ادى لاصابة مواطنين واضرار مادية كبيرة في مستشفى الدرة ومركز تأهيل للمعاقين شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وجاء قصف الاحتلال الإسرائيلي بزعم اطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع فيما أكد جيش الاحتلال أن القبة الحديدية تصدت للصاروخين قبل سقوطهما داخل المستوطنات.

وذكرت مصادر محلية ، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بـ 5 صواريخ موقعا شرقي حي التفاح في مدينة غزة، مما أدى لإصابة طفل وشاب بجراح مختلفة اضافة الى اضرار كبيرة أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة غزة.

واوضحت أن القصف تسبب بأضرار كبيرة لحقت بمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية اضافة إلى أضرار في مستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح بغزة جراء قصف موقع للمقاومة.

وتسبب قصف الاحتلال لموقع شرق حي التفاح إلى أن اندلاع حريق في مكان الاستهداف فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وفي المحافظة الوسطى ، قصفت طائرات الاحتلال نقطة للضبط الميداني شرقي مدينة دير البلح، بينما قصفت طائرات العدو بصاروخين أرضا زراعية شمالي شرقي مخيم البريج وسط القطاع.











































