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حماس تعقب على قصف الاحتلال لقطاع غزة الليلة الماضية

السبت 26 ديسمبر 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على قصف الاحتلال لقطاع غزة الليلة الماضية



غزة/سما/

عقبت حركة "حماس" على سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية على قطاع غزة، وأسفرت عن وقوع إصابتين وأضرار مادية. 

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في منشور عبر صفحته على تويتر ": "عدوان همجي يرتكبه جيش الاحتلال ضد قطاع غزة عبر قصفه بالطائرات الحربية".

وأضاف: "تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين،وأصابت شظايا صواريخ الاحتلال مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة".

 
وشدد على أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيدنا إصرارا على تمسكنا بحقوقنا المشروعة والنضال من أجلها.

يشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت أرضاً زراعية، وموقعاً يتبع للمقاومة بخمسة صواريخ، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وذكرت مصادر محلية، أن الغارة أسفرت عن إصابة شاب وطفلة.

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