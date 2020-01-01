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استمرار فرض حظر التجوال في قطاع غزة

السبت 26 ديسمبر 2020 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار فرض حظر التجوال في قطاع غزة



غزة/سما/

تواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، فرض حظر التجوال، لليوم الثاني على التوالي، ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ودعت الداخلية، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حفاظًا على سلامتهم، من أجل الحد من الانتشار الواسع للفيروس في قطاع غزة.

وانتشرت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة في شوارع القطاع؛ أمس الجمعة،  لمتابعة الإغلاق الكلي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي فرضتها اللجنة الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا.


وسيستمر حظر التجول، من الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس، حتى صباح غداً الأحد.

#حظر التجوال #قطاع غزة #فيروس كورونا

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