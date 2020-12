فيديو لدراج برازيلي "احتفل مبكراً فخسر"

فرط الدراج البرازيلي أندريه فيريسيمو فوزا كان في متناوله في سباق للدراجات النارية " Superbike Brazil"، أقيم على حلبة "غوياني" في البرازيل، نتيجة الثقة الزائدة بالنفس والغرور.

وقرر فيريسيمو الاحتفال بالنصر بطريقة جميلة، في الأمتار الأخيرة من السباق، فوقف على قدميه ورفع يديه، ولكن ذلك.جاء مبكرا جدا، فقد تجاوزه منافسان دفعة واحد، وحاول السائق البرازيلي "المغرور" تدارك الموقف ولكن الوقت كان هذه المرة متأخرا جدا، ليكتفي بالمركز الثالث فقط، بينما فاز الدراج أوزفالدو فيلهو بالمركز الأول.

Motorcyclist Andre Verissimo celebrates prematurely as he is overtaken in the last stretch at Superbike Brasil.



Latest videos here: https://t.co/b4QvK8T42I pic.twitter.com/8m6gO4mpeO