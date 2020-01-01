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وفيات كورونا تتخطى عتبة 1.75 مليون حول العالم

السبت 26 ديسمبر 2020 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفيات كورونا تتخطى عتبة 1.75 مليون حول العالم



وكالات

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.

 وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم بلغ 1750.057 شخصا حتى الساعة 03: 50 بتوقيت غرينتش".

وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ"كوفيد-19"، تخطى 79.8 مليون شخصا، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء.

وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء "كوفيد-19"، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.

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