وفيات كورونا تتخطى عتبة 1.75 مليون حول العالم

وكالات

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم بلغ 1750.057 شخصا حتى الساعة 03: 50 بتوقيت غرينتش".

وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ"كوفيد-19"، تخطى 79.8 مليون شخصا، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء.

وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء "كوفيد-19"، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.