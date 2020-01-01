طقس فلسطين: أجواء باردة ورياح شرقية

رام الله/سما/

تبقى البلاد اليوم السبت تتأثر بإمتداد المرتفع السيبيري العابر للقارات والذي يدفع برياح شرقية جافة عبر الشرق التركي الى كافة أرجاء بلاد الشام والعراق و بشكل ملموس في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع تدنٍ كبير في درجات الحرارة فجراً.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح الشرقية اليوم السبت وغدا الأحد مما سيضاعف احساسنا بالبرودة وخاصة صباحا و مساءا.





وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم السبت يسود جو بارد في ساعات الصباح مع تدنٍ كبير على درجات الحرارة نتيجة الرياح الشرقية التي ستنشط في بعض الفترات. ويسود جو مشمس معظم أوقات النهار مع جو بارد بشكل لافت في الظل ومائل قليلاً للدفء تحت أشعة الشمس. وتبقى الرياح الشرقية هي السائدة.

ويوم غد الأحد لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي مع أجواء مستقرة وصحوة بشكل عام، وتسود اجواء مائلة للبرودة بوجه عام ويزداد الاحساس بالبرودة في الظل خصوصاً في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق نتيجة الرياح الشرقية النشطة، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً.

وفي يوم بعد غد الإثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود اجواء مائلة للبرودة بوجه عام ويزداد الاحساس بالبرودة في الظل خصوصاً في الجبال وتعبر السماء كميات من السحب المرتفعة، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق نتيجة الرياح الشرقية النشطة وتغطي السماء سحب عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً.

ويوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع جو بارد جداً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية والسفوح الشرقية ومع ساعات النهار تبقى الأجواء المشمسة هي المسيطرة ، لكن الرياح الشرقية تضفي شيء من البرودة على ىالأجواء. مع ساعات الليل يعود الجو بارداً بشكل لافت مع إستمرار حالة الجفاف وتأثر البلاد المرتفع السيبيري.