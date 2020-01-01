فيديو: لحظة انفجار العربة في ناشفيل الأمريكية

واشنطن/سما/

تداول مدونون مساء اليوم الجمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة رصد لحظة تفجير العربة المفخخة ، وقبل التفجير بلحظات سمع نداء من مكبرات صوت موضوعة داخل العربة يطالب باخلاء المنطقة وفق ما قالته وسائل اعلام أمريكية .

وقد انفجرت العربة صباح الجمعة، أثناء عبورها أحد شوارع المدينة.



والسيارة التي انفجرت مركبة سكنية متنقلة، وصلت إلى مكان الانفجار في تمام الساعة 1:22 صباحا، وفقا لسلطات الأمن في ولاية تينيسي، التي تنتمي إليها المدينة.

وانفجر المنزل المتنقل وسط ناشفيل صباح عيد الميلاد، في حادث وصفته الشرطة بأنه عمل متعمد، وذكر مسؤولون من مكافحة الحرائق أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.