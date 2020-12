صراخ وبكاء... مشاهد مرعبة سجلتها الكاميرات لانفجار ناشفيل في أمريكا... فيديو

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية مشاهد فيديو توثق لحظات الانفجار الذي وقع وسط مدينة ناشفيل، الذي يعتقد أنه ناتج عن عمل متعمد.

وتظهر مشاهد الفيديو التي سجلتها عدسات كاميرات المراقبة في أحد المنازل تطاير الزجاج بسبب ضغط الانفجار الكبير وحدوث أضرار جسيمة داخل المنازل.

WATCH: Video from condo on Church Street in Downtown Nashville shows the moment of massive explosion; At least 3 people have been taken to the hospital. Miraculously, there are no reported deaths pic.twitter.com/CF6ZdM5sK7