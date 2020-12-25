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صراخ وبكاء... مشاهد مرعبة سجلتها الكاميرات لانفجار ناشفيل في أمريكا... فيديو

الجمعة 25 ديسمبر 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صراخ وبكاء... مشاهد مرعبة سجلتها الكاميرات لانفجار ناشفيل في أمريكا... فيديو



واشنطن/سما/

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية مشاهد فيديو توثق لحظات الانفجار الذي وقع وسط مدينة ناشفيل، الذي يعتقد أنه ناتج عن عمل متعمد.

وتظهر مشاهد الفيديو التي سجلتها عدسات كاميرات المراقبة في أحد المنازل تطاير الزجاج بسبب ضغط الانفجار الكبير وحدوث أضرار جسيمة داخل المنازل.


ويظهر فيديو آخر نشرته وكالة أمريكية على "يوتيوب" وجود حرائق داخل الأبنية المجاورة لمكان الانفجار، ويمكن سماع صراخ المواطنين في المنطقة.


ويسمع صوت أحد المواطنين يصرخ باكيا: "النجدة... النجدة"، مع أصوات سيارات الإسعاف والشرطة التي طوقت المكان.


قال متحدث باسم شرطة مترو ناشفيل، إن المسؤولين يعتقدون أن الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد (اليوم الجمعة)، وسط مدينة ناشفيل كان عملا متعمدا.

ففي مؤتمر صحفي مقتضب، صباح الجمعة، قال المتحدث دون آرون إن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع "انفجار كبير" بها، مضيفا: "نعتقد أن الانفجار كان متعمدا".

وقال آرون إن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
تنفذ الشرطة ودورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي إغلاقا للمنطقة من أجل التحقيق، كما سيتم تقييد الوصول من الطريق السريع عبر المنطقة المجاورة وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

#مدينة ناشفيل #انفجار ناشفيل #يوتيوب #الولايات المتحدة الأمريكية

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