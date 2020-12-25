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فيديو: تركي آل الشيخ يتلقى لقاح فايزر ويدعو الجميع لأخذه

الجمعة 25 ديسمبر 2020 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تركي آل الشيخ يتلقى لقاح فايزر ويدعو الجميع لأخذه



الرياض/سما/

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تلقيه لقاح فيروس كورونا، داعيا مواطنيه للحصول عليه فى أقرب وقت.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر: "أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech.. والحمد لله الأمور تمام، ولم أشعر بأى شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه".


وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت اليوم، الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى يتم تلقيها فى المملكة ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

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