فيديو: تركي آل الشيخ يتلقى لقاح فايزر ويدعو الجميع لأخذه

الرياض/سما/

أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تلقيه لقاح فيروس كورونا، داعيا مواطنيه للحصول عليه فى أقرب وقت.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر: "أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech.. والحمد لله الأمور تمام، ولم أشعر بأى شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه".

أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه ❤️ pic.twitter.com/LamvUy8aLq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020



وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت اليوم، الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى يتم تلقيها فى المملكة ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".