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رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر .. كلاسيكو الدوري السعودي

الجمعة 25 ديسمبر 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر .. كلاسيكو الدوري السعودي



الرياض / سما

ننشر للمتابعين رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر المقرر إقامتها اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال والاتحاد مباشر في كلاسيكو الدوري السعودي تبث من ملعب الملك فهد الدولي عبر القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي وعيسى الحربين.

وأفادت الرياضية السعودية بأن محمد الهويش حكم كلاسيكو الهلال والاتحاد، يطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 07:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 06:50 وفق وقت مصر والسودان وفلسطين.

وتبدو المهمة مختلفة أمام الزعيم هذا الموسم، إذ اعتاد السنوات الماضية على مواجهة الاتحاد في ظروف صعبة يعاني منها الأخير، لكنه يقدم مستويات مقبولة الدوري الحالي قد تعقد مهمة الفوز أمام الهلال.

رابط مباراة الهلال والاتحاد مباشر:

ويسعى الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة بالتساوي مع الاتفاق والتعاون، إلى وقف تقدم الهلال الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه الأقرب فريق الأهلي.

ويستعد الهلال لسلسلة مواجهات صعبة، إذ يلتقي الشباب في الأسبوع 11 ثم الباطن والأهلي والتعاون والفيصلي، في حين يلعب الاتحاد والباطن قبل مباراته مع الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأبطال.

وأوضحت القناة أنه تم اختيار توقيت كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال، كي تنطلق صافرة البداية بعد نهاية مباريات دوري المحترفين لهذا اليوم، إذ يستضيف النصر نظيره الضمك، بينما يحل الباطن ضيفا على الشباب.

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