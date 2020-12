شرطة ناشفيل تنشر أول صورة للشاحنة المفخخة التي انفجرت في المدينة

نشرت شرطة ناشفيل اليوم الجمعة صورة الشاحنة المفخخة التي انفجرت في المدينة وتطالب السكان بتقديم اي معلومات بشأنها.

هذا وقد كشفت شرطة مدينة ناشفيل الأميركية، التسلسل الزمني للأحداث المتعلقة بالانفجار الكبير الذي وقع في المدينة صباح الجمعة، والذي قالت السلطات إنه كان "متعمدا"، وأدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH