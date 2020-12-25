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شرطة ناشفيل تنشر أول صورة للشاحنة المفخخة التي انفجرت في المدينة

الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة ناشفيل تنشر أول صورة للشاحنة المفخخة التي انفجرت في المدينة



واشنطن/سما/

نشرت شرطة ناشفيل اليوم الجمعة  صورة الشاحنة  المفخخة التي انفجرت في المدينة وتطالب السكان بتقديم اي معلومات بشأنها.

هذا وقد كشفت شرطة مدينة ناشفيل الأميركية، التسلسل الزمني للأحداث المتعلقة بالانفجار الكبير الذي وقع في المدينة صباح الجمعة، والذي قالت السلطات إنه كان "متعمدا"، وأدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة.


ووفق شرطة ناشفيل، فإنه قبل الساعة السادسة صباحا في يوم عيد الميلاد المجيد، تلقى مركزا للشرطة نداء بوقوع إطلاق نار في المنطقة.

وبعدما ‏وصل الضباط وعدد من مركبات الشرطة إلى موقع الحادث، لم يكن هناك أي دليل على إطلاق نار، ولم يجد الضباط إلا عربة سكن متنقلة.

#ناشفيل #مدينة ناشفيل #انفجار ناشفيل

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