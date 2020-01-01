  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بريكست: مرور أكثر من 4500 شاحنة فرنسيّة الحدود البريطانيّة

الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريكست: مرور أكثر من 4500 شاحنة فرنسيّة الحدود البريطانيّة



لندن /سما/ أ ف ب

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 4500 شاحنة عالقة قرب ميناء دوفر غادرت المملكة المتحدة منذ الأربعاء، بفضل عملية فحص واسعة لكوفيد-19، شارك فيها أكثر من ألف عسكري.

بعد 48 ساعة من إغلاق الحدود إثر اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس، سمحت فرنسا، منذ صباح الأربعاء، بدخول السائقين العالقين في الجانب البريطاني، بشرط تقديمهم فحصا يثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19.

وظل الآلاف من هؤلاء ينتظرون لعدة لأيام قبل العودة إلى منازلهم، وقد ركن بعضهم شاحناتهم في مدرج مطار قديم، في حين ركنها آخرون على الطريق السريع.

وتمكنت حتى مساء الجمعة 4500 شاحنة من العبور إلى فرنسا، وفق ما قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس على تويتر. وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف فحص، جاء 24 منها إيجابيا.

ويعبر في العادة ما يصل إلى 10 آلاف شاحنة عبر دوفر، الميناء البريطاني الرئيسي لقطع المانش.

ولتعزيز قدرات الفحص، أعلنت وزارة الدفاع نشر 800 عسكري أضيفوا إلى 300 نشروا سابقا.

وقالت الوزارة على تويتر إنه "رغم تحقيق تقدم مهم، إذ تمكنت مئات العربات من مغادرة المملكة المتحدة، فإن تعزيز قدرات الفحص ضروري مع تواصل قدوم عربات جديدة على مدار الساعة".

وسيساهم العسكريون أيضا في توزيع الماء والغذاء على السائقين العالقين.

بدورها أرسلت فرنسا فريقا من 26 عنصر إطفاء للمساعدة في الفحوص، وأكثر من ألف وجبة ومتطوعين من الصليب الأحمر.

وللعودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت، اتفقت المملكة المتحدة وفرنسا على إبقاء النقل البحري وعبر السكك الحديد بين ضفتي المانش يوم عيد الميلاد.

وقال مسؤول من الشركة التي تدير ميناء كاليه شمال فرنسا إن ألف عربة عبرت من دوفر الخميس، وقد تسارعت الحركة الجمعة.

وأضاف أنه "بهذا النسق، سيتم حل الوضع بالكامل غدا (السبت)".

وأثرت هذه الأزمة على سلسلة امدادات المملكة المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على الحركة بين ضفتي المانش، ما أثار خشية من تسجيل نقص في بعض المنتجات الطازجة إن لم يعد الوضع إلى طبيعته بسرعة.

#بريطانيا #بريكست #الاتحاد الاوروبي #فرنسا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

حقيقة وفاة زهور سعود مشهورة سناب السعودية (شاهد)

ترامب يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين قبل مغادرته البيت الأبيض..

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

ملخص أهداف مباراة الجزيرة والسلط في الدوري الأردني 2020 الإياب

سعر الدولار يواصل الانخفاض

رابط التقديم .. التعليم تعلن إطلاق قناة التعليم الموازي 2020 في العراق

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 372 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الجمعة

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترضهما

الركن الشديد

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر برومو جديد لمناورة الركن الشديد في قطاع غزة

ابو حسنة يحذر: ازمة الاونروا المالية قد تمتد.. ويتحدث عن نسبة العجر وسناريوهات حل أزمة رواتب الموظفين

اعلان سما رسائل