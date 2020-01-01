حزب الله: احتمال وقوع حرب مع إسرائيل قائم

بيروت/سما/

قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين إن احتمال وقوع حرب مع إسرائيل قائم، مشيرا إلى أن تل أبيب تبحث عن طريقة أخرى للمواجهة.

وأوضح صفي الدين في حديث لإذاعة "النور" اللبنانية: "الأجواء ليست مهيأة لحرب كبرى إلا أن احتمال حصول حرب مع إسرائيل قائم، وذلك من باب تحمل المسؤولية وليس من باب الرعب ودبّ الذعر في نفوس الناس".

وأضاف: "إسرائيل تبحث اليوم عن بدائل في التعاطي مع المقاومة، وعن طريقة أخرى للمواجهة، وفي ذلك دليل على فشلها".

وتابع صفي الدين: "نحن قلنا إننا لن نترك اللبنانيين يجوعون ولا زلنا على هذا الكلام، والخطة التي نعمل عليها ليست وليدة اليوم، وهي تقوم على التعاون والتكافل".

واعتبر أن "الأميركي خاب ولم يحقق مبتغاه.. نحن قلنا منذ البداية إن عقوباته لن تجلب الضعف والوهن لحزب الله".