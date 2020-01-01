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رونالدو وجورجينا يهنئان متابعيهما بأعياد الميلاد من دبي (صورة)

الجمعة 25 ديسمبر 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو وجورجينا يهنئان متابعيهما بأعياد الميلاد من دبي (صورة)



وكالات

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز متابعيهما عبر حسابيهما في موقع "إنستغرام"، بأعياد الميلاد "الكريسماس".

ونشر رونالدو صورة عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام"، وهو برفقة أولاده وصديقته جورجينا، بجوار شجرة "الكريسماس"، وعلق "الدون" على الصورة، قائلا: "نتمنى لكم عيد ميلاد مجيدا، مليئا بالحب والصحة والسعادة".


 كما نشرت جورجينا الصورة نفسها عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام" معلقة عليها: "عيد ميلاد مجيد اتمنى لكم في جميع أصقاع الأرض السعادة، وقبل كل شيء دوام الصحة والحب في بيوتنا".

ويستقبل رونالدو أعياد "الكريسماس" في مدينة دبي، حيث سافر إلى هناك لقضاء إجازة مع أسرته في المدينة المفضلة له، إضافة للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز "غلوب سوكر" الذي يقام الأحد المقبل في فندق "أرماني برج خليفة" بمشاركة نخبة من نجوم العالم.

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