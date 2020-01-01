الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

غزة / سما /

أخلت السلطات المصرية الأربعاء الماضي، قنصليتها في حي الرمال وسط مدينة غزة، وقامت بنقل محتوياته في شاحنات عبر معبر رفح البري.

وضم الوفد المصري ممثلين من وزارة الخارجية وجهات سيادية، حيث غادر القطاع بعد إتمام إجراءات إخلاء المقر وإعادته لأصحابه لكونه كان مستأجرا.

في السياق، أكّدت الخارجية المصرية على أنّ وضع ممثلية بلاده في غزة لم يطرأ عليه أي تغيير، وما حدث هو أن وفداً ذهب للمقر لتفقد المتعلقات والأثاث الموجودة منذ فترة، وتم نقل حزء منه.

وأضافت أنّ المقر مغلق فعلياً منذ أحداث غزة قبل 14 عاماً، ولا يوجد تمثيل دبلوماسي مصري في غزة منذ هذا التوقيت.

والى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية، أن القاهرة ستكتفي باعتماد سفارتها في مدينة رام الله كسفارة ومقر قنصلي لمصر في فلسطين.

المصدر: العربية نت