تفاصيل أول اتصال هاتفي بين نتنياهو والعاهل المغربي بعد اتفاق التطبيع

القدس المحتلة / سما /

أجرى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا مع العاهل المغربي محمد السادس، بعد اتفاق العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن الأخير دعا العاهل المغربي إلى زيارة إسرائيل في أقرب فرصة ممكنة.

وهنأ الجانبان بعضهما البعض على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وتحدثا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصةً ما وقع من اتفاقيات لدى زيارة الوفد الإسرائيلي بحضور وفد أميركي منذ أيام للرباط.

وتقرر العمل على تحديد آليات لتنفيذ تلك الاتفاقيات في الأيام المقبلة.