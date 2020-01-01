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تسجيل حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية



رام الله / سما /

سجّلت الجالية الفلسطينية في الولايات المتّحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي رفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات حول العالم إلى 333، بينما استقرّ عدد الإصابات عند 8767 إصابة.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنّه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية للمواطن حسام قاسم حسن حمدان (65 عاما).

ولفت الخارجية، إلى أنّ عدد حالات الوفاة في الجالية ارتفع إلى 99 حالة، فيما لم تسجّل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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