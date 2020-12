"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة

هزّ انفجار مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، اليوم، الجمعة، ورجّحت الشرطة المحلية أن يكون ناجمًا عن سيارة مفخّخة.

وقالت شرطة ناشفيل إنها تشتبه في أنّ الانفجار ناجم عن "عمل متعمّد، وقد ألحق أضرارًا كبيرة بعدد من المباني".

وشوهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من المنطقة.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj