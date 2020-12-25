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"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة

الجمعة 25 ديسمبر 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة



واشنطن /سما/

هزّ انفجار مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، اليوم، الجمعة، ورجّحت الشرطة المحلية أن يكون ناجمًا عن سيارة مفخّخة.

وقالت شرطة ناشفيل إنها تشتبه في أنّ الانفجار ناجم عن "عمل متعمّد، وقد ألحق أضرارًا كبيرة بعدد من المباني".

وشوهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من المنطقة.

وذكرت وكالة "أسوشياتد برس" أنّ المباني اهتزّت في المنطقة المجاورة وما ورائها بعد سماع دوي الانفجار الهائل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد. وانتقلت فرق الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث.

وصرّح مكتب ناشفيل لإدارة الطوارئ، لمحطة تلفزيون ناشفيل "دبليو كيه آر إن" بأن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضرارًا بالعديد من المباني.

وقالت شرطة المدينة إنّها تلقّت "مكالمة بشأن سيارة مشبوهة، وأثناء توجهنا إلى المكان وقع الانفجار"، بينما أعلن قسم الإطفاء في المدينة حالة الطوارئ.

وأضافت الشرطة أنها أبعدت عددًا من المارة عن مكان الانفجار قبل وقوعه.

وادّعت الشرطة أن أحد عناصرها اشتبه بالسيارة التي انفجرت واستدعى فرق المتفجرات قبل انفجارها.

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