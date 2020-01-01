  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي أضاع سنوات هادئة نسبيًا

تقرير يكشف أبرز تأثيرات الأزمة السياسيّة الحالية في اسرائيل على الجيش وخطة تنوفا

الجمعة 25 ديسمبر 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف أبرز تأثيرات الأزمة السياسيّة الحالية في اسرائيل على الجيش وخطة تنوفا



القدس المحتلة /سما/

دخل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، منصبه في العام الماضي، بطموحات مرتفعة عكستها خطّته الخماسيّة "تنوفاه" لإعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي، بشكل أكثر عدوانيّة عبر الإضرار بالعدو أكثر، كما بيّن الكشف عنها قبل أكثر من عام، لكنّ هذه الطموحات بدأت تتراجع انتخابات تلو أخرى.

وانتخابات رابعة، وفق ما كتب المحلّل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، اليوم، الجمعة، "تدفن بشكل نهائي خطّته ’تنوفاه’"، لأنّ كوخافي سيجد نفسه بعد الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة في منتصف عامه الثالث (من أصل 4 عادةً) رئيسًا للأركان.

الجيش الإسرائيلي أضاع سنوات هادئة نسبيًا

ومن أبرز تأثيرات الأزمة السياسيّة الحالية في إسرائيل هي عدم إقرار ميزانيّة جديدة لعامي 2020 و2021، وبالتالي عدم زيادة ميزانيّات الجيش الإسرائيلي، "لكنّ غياب الميزانيّة ليس الثمن الوحيد الذي تدفعه الأجهزة الأمنيّة. إذ أضاعت إسرائيل، في هذه السنوات الأمنية الهادئة نسبيًا، فرصة لإعادة تصميم وترتيب الأجهزة الأمنيّة لتحدّيات المستقبل"، بحسب ليف رام، الذي يكمل "من خطة متعدّدة السنوات تستند إلى ميزانية متعدّدة السنوات، اضطرّ الجيش الإسرائيلي إلى الانتقال إلى خطة عسكريّة يمكن تطبيق أجزاء منها فقط".

وتابع ليف رام أنّ "جزءًا كبيرًا من خطط رئيس الأركان لإجراء تغييرات بنيويّة ووظيفيّة وعقائديّة عميقة في الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانتظار إلى السنوات المقبلة"، وفي الوضع الحالي، وفق ليف رام "التحدّي أمام رئيس الأركان هو تحسين كفاءة وجاهزيّة الجيش للحرب في حال اندلاعها في غزّة أو الجبهة الشماليّة".

وعند دخوله إلى منصبه، أشار كوخافي إلى سنوات ولايته على اعتبار أن فيها فرصة لإعادة تنظيم وبناء الجيش من الجديد ولتجهيزه للتحديّات المستقبليّة، على الأقلّ إلى عقدٍ إلى الأمام. وما يميّز هذه السنوات أن فيها "تهديدًا متدنّيًا نسبيًا من حرب مبادر إلها، خصوصا من قبل ’حزب الله’ في الشمال، بالإضافة إلى ميزانية متعدّدة السنوات، وموقف مبدئي من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بزيادة ميزانيّة الجيش"، بحسب ليف رام، وكل هذا أدّى إلى أن يبلور كوخافي "خطّة طموحة بشكل خاصّ".

وهذه الخطّة، إلى جانب الميزانيات، "تتطلّب إصغاءً خاصًّا من المستوى السياسي ونقاشات عميقة للمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر (كابينيت). الوضع السياسي الفوضوي في إسرائيل في العامين الأخيرين يضرّ بشكل كبير بالأجهزة الأمنيّة"، ويشرح ليف رام هذا الضرر بتأخر "اتخاذ قرارات حول صفقات تسلّح ضخمة بتمويل المساعدات الأميركيّة، كما لا تتّخذ قرارات حول صفقة الطائرات الكبيرة التي كان من المقرّر أن تُوقّع. وأيضًا الخطّة لحماية الشمال أمام التهديدات الصاروخيّة عالقة بالمطلق. ولا يقتصر الحديث على المواضيع الشرائيّة. فالتصوّرات حول العقائد القتاليّة والتغييرات التي يجهّزها الجيش في بنيته لا تصل إلى مستويات معمّقة أمام المستوى السياسي"، بحسب ليف رام.

كما غيّبت الأزمة السياسية النقاشات حول قوانين التجنيد، التي جرت الانتخابات الأولى عام 2019 بسبب الخلاف على صيغتها.

ونقل ليف رام تحذيرات في الجيش الإسرائيلي من إمكانيّة أن تصل الفجوة البشريّة بين المجموعات المقاتلة ومجموعات دعم القتال إلى آلاف الجنود، في غضون عامين. ورصد ليف رام "انخفاضًا متواصلا في الدافعية للانضمام إلى الخدمة القتاليّة، وارتفاعا كبيرًا في نسبة المتسرّبين من الخدمة، بالإضافة إلى ارتفاع مطّرد في كميّة الشبان الذين لا ينتسبون للجيش لأسباب عقائديّة" وقال إن هذه الأمور كان يجب أن تقود إلى قرارات واختبار نموذج محدّث أكثر للجيش.

#الانتخابات الاسرائيلية #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #أفيف كوخافي #خطة تنوفا #حزب الله #قطاع غزة #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

حقيقة وفاة زهور سعود مشهورة سناب السعودية (شاهد)

صحيفة اسرائيلية: ما سبب تقرب أردوغان "المفاجئ" من إسرائيل؟

سعر الدولار يواصل الانخفاض

أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

ملخص أهداف مباراة الجزيرة والسلط في الدوري الأردني 2020 الإياب

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

99

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

موسى: الرأي العام العربي أصبح خطيرا.. والجامعة العربية لا تستطيع القول لأي دولة أن تحارب إسرائيل!

لاجئين

ترامب يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين قبل مغادرته البيت الأبيض..

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1783 حالة تعافٍ

11202019185724874

مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

اعلان سما رسائل