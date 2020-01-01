الافراج عن زوجتي الأسير قبها بعد اخضاعهما للتحقيق

رام الله /سما/

أفرجت اليوم ، سلطات الاحتلال عن دنيا أيوب قبها ومنارصالح قبها زوجتي الاسير محمد مروح قبها ،واللتان اعتقلتا ظهر أمس من منزلهما في قرية طورة غرب جنين ، بعد قيام الوحدات الاسرائيلية الخاصة باختطاف زوجهما محمد 33 عاماً ، بذريعة ضلوعه في قتل مستوطنة اسرائيلية حسب مزاعم الاحتلال الاسرائيلي .

وأفاد مؤيد قبها، أن الاحتلال وبعد اعتقال دينا ومنار ،اقتادهن لمعسكر سالم الاحتلالي غرب جنين ، وقد خضعتا للتحقيق لحوالي 20 ساعة خلال احتجازهن وسط العزل ومنع زيارة المحامي لهن .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل قبها مرة ثانية ، وصورته واخذت قياساته ، بينما ابقت على اعتقال شقيقه ناصر مروح قبها ز أفرجت عن شقيقه الثاني سليمان.