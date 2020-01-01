  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخاوف من استغلال الاحتلال للأسرى لتجربة لقاح "كورونا"

الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف من استغلال الاحتلال للأسرى لتجربة لقاح "كورونا"



رام الله /سما/

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تطعيم الأسرى بلقاح "كورونا" خلال الأيام القادمة.

وشددت الهيئة على ضرورة الإشراف على تطعيم الأسرى والاطلاع على نوعية اللقاح ومصدره، والوقت المحدد للتطعيم.

وبينت على لسا رئيسها قدري أبو بكر، أهمية إشراف وزارتي الصحة والأسرى، وحضور أطباء ومختصين، ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت: "إن تطعيم الأسرى دون إطلاع الجهات المعنية على نوعية ومصدر اللقاح يثير مخاوف الأسرى والجهات المعنية، ويدفعهما للتشكيك والخشية من أن يكون الأسرى عرضة للتجارب الطبية الإسرائيلية".

بدروه، قال مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين بغزة إسلام عبده: "إن الأسرى يتخوفون جدًّا أن يكونوا حقول تجارب للقاح كورونا في إسرائيل، مع عدم اعتماد منظمة الصحة العالمية له".

ودعا "عبده" وزارة الأسرى في رام الله، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإشراف على تطعيم الأسرى في حال اعتماد لقاح كورونا.

وأضاف: "إن إدارة سجون الاحتلال تحاول استغلال الظرف الراهن مع انتشار فيروس كورونا، لتمعن في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى، ثم تدعي أنها ستقدم لهم اللقاح".

ونبه إلى أن إدارة السجون لا تزود الأسرى بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام ولا توفر لهم الإجراءات الوقائية، وتقمع بين الحين والآخر الأسرى وتسحب العشرات من الأصناف داخل (كانتينا) السجن، وعلى رأسها المعقمات والمنظفات.

وأكد "عبده" أن الاحتلال لا يتخذ أي إجراءات وقائية للأسرى ضد وباء كورونا، مشيرًا إلى أن السجانين هم من نقلوا الوباء للأسرى، مرجعًا ذلك لأن بيئة السجن مغلقة ولا متغير عليها إلا السجان الذي يختلط بالعالم الخارجي.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، منهم 300 يعانون أمراضًا مزمنة، منهم عشرة أسرى يعانون السرطان بدرجات متفاوتة، وفق إحصائيات رسمية.  

وبلغ عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا" داخل سجون الاحتلال 139 أسيرًا، وفق آخر إحصائيات صادرة عن وزارة الأسرى.

#هيئة الأسرى #فيروس كورونا #لقاح كورونا #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تطعيم الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن الإغلاق الشامل وتسعيرة مولدات الكهرباء

حقيقة وفاة زهور سعود مشهورة سناب السعودية (شاهد)

صحيفة اسرائيلية: ما سبب تقرب أردوغان "المفاجئ" من إسرائيل؟

سعر الدولار يواصل الانخفاض

أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

رابط التقديم .. التعليم تعلن إطلاق قناة التعليم الموازي 2020 في العراق

الأخبار الرئيسية

99

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

موسى: الرأي العام العربي أصبح خطيرا.. والجامعة العربية لا تستطيع القول لأي دولة أن تحارب إسرائيل!

لاجئين

ترامب يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين قبل مغادرته البيت الأبيض..

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1783 حالة تعافٍ

11202019185724874

مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

اعلان سما رسائل