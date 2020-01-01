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اعلام اسرائيلي: قراصنة إيرانيون يخترقون عدداً من مواقع الشركات "الإسرائيلية" الهامة

الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: قراصنة إيرانيون يخترقون عدداً من مواقع الشركات "الإسرائيلية" الهامة



القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، أنّ مجموعة هاكرز إيرانية، اخترقت شركة “Portnox” التي تُقدم خدمات حماية معلومات لشركات مختلفة في "إسرائيل".

وأكّدت  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على أنّ مجموعة الهاكرز "Pay2Key"، زعمت بنجاحها في اختراق شركة "Portnox"، التي تُقدم خدمات حماية معلومات لشركات "إسرائيلية".

وأشارت إلى أنّ المخترقين نشروا على موقعٍ خاص في الشبكة المظلمة "Darknet" ملفات كثيرة وقائمة بزبائن وكلمات سر تعود لشركة "Portnox"، وشركات "إسرائيلية" كبيرةمن بينها شركة "إلبيت، وأمادوكس، وصندوق المرضى كلاليت، وسوبرفارم".

من جهتها، أصدرت شركة “CheckPoint” تحقيقاً يُتابع طرق عمل مجموعة “Pay2Key”، حيث أنّها وجدت صلة قائمة بين مجموعة الهاكرز "Pay2Key" وجهات إيرانية.

وقالت الشركة: "إنّ شركات إضافية وقعت ضحية هجمات المجموعة ومن أجل منع تسرب معلومات حساسة دفعت فدية للمجموعة”.

#هاكرز #اسرائيل #ايران #هجمات سايبر

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