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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر يوم الجمعة، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد في القطاع، وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة.

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وصباح اليوم، أعلنت الوزارة، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" و728 إصابة وتعافي 500 آخرين.

وقالت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، "إجراء 2916 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 728 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 500 حالة جديدة".

وأضافت: "تم تسجيل 7  حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي تراكمي للمصابين 36791 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10202 حالة".

وتابعت: "إجمالي المتعافين 26278 حالة، إجمالي الوفيات 311 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 204 حالة".

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