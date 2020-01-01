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متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر بيانًا بشأن ملف النشاط الرياضي

الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر بيانًا بشأن ملف النشاط الرياضي



غزة /سما/

أصدر نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة موسى السماك، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة.

وأفاد في تصريح صحفي، بأن اللجنة الحكومية أصدرت قرارًا بتمديد إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على تقرير وزارة الصحة ولجنة الطوارئ الذي أكد أن الأمور لا زالت صعبة وخطيرة.

وأوضح أنه سيتم مناقشة القرار النهائي لعودة منافسات الدوري، خلال الاجتماع الحكومي أواخر الأسبوع القادم.

[استفتاء 2020 داخل الخبر]

يذكر أن منافسات الدوري بدرجتي الممتازة والأولى، متوقفة منذ حوالي 3 أسابيع، بشكل احترازي في ظل تفشي "كورونا".

#غزة #الانشطة الرياضية #قطاع غزة #فيروس كورونا #متابعة العمل الحكومي

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