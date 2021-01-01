موسى: الرأي العام العربي أصبح خطيرا.. والجامعة العربية لا تستطيع القول لأي دولة أن تحارب إسرائيل!

القاهرة /سما/

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الجمعة، على أن الجامعة لا تستطيع القول لأي دولة أن تحارب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف موسى في تصريح صحفي: "أمين جامعة الدول العربية الحالي لا يستطيع أن يقول لأي دولة أن تطبع أو لا تطبع مع إسرائيل، ولا يستطيع أن يقول لأي دولة أن تحارب إسرائيل".

وأوضح أن أمين الجامعة الحالي، أحمد أبو الغيط، دبلوماسي قديم ومخضرم ومدرك لكافة قضايا المنطقة والدول العربية، مردفًا: "لا بد من حل تفاوضي فلسطيني إسرائيلي، والذي يحتاج إلى دعم عربي".

وتابع: "يمكن حل الدولتين من خلال الاستفادة من التطبيع بين الإمارات وبعض الدول العربية وإسرائيل، مشددًا على أن الرأي العام العربي أصبح خطيرا.

وذكر: "لا يجب على القادة العرب إغفال ذلك الأمر"، لافتا إلى أنه لا يمكنه التكهن بما قد يفعله الرئيس الأمريكي جو بايدن في السياسة الخارجية.