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أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينين ولكن!

الجمعة 25 ديسمبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينين ولكن!



انقرة /سما/(د ب أ)

 أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الخلاف يمنع انتقال العلاقات للأفضل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف اردوغان: "علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم"

وتابع قائلا: "لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل توترت منذ الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحريّة"، الذي تسبب بمقتل مواطنين أتراك في عام 2010، وعقب هجمات إسرائيلية على متظاهرين فلسطينيين في عام آيار2018، طردت انقرة السفير الإسرائيلي وسحبت سفيرها من تل ابيب.

#اسرائيل #تركيا #رجب طيب اردوغان #القضية الفلسطينية #أسطول الحريّة

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