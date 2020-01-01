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بيت دجن: إصابات بالاختناق خلال قمع مسيرة احتجاجية على إقامة بؤرة استيطانية

الجمعة 25 ديسمبر 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت دجن: إصابات بالاختناق خلال قمع مسيرة احتجاجية على إقامة بؤرة استيطانية



نابلس /سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية اتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وشارك المئات من المواطنين بمسيرة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خرجت بعد أداء صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء.

وكان أهالي القرية أقاموا خيمة اعتصام في القرية؛ رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية.

#بيت دجن #اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #البؤر الاستيطانية

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