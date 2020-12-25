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سبب وفاة رفال باعبدون في السعودية (شاهد)

الجمعة 25 ديسمبر 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة رفال باعبدون في السعودية (شاهد)



الرياض / سما

أعلنت مصادر طبية سعودية، يوم الجمعة 26 ديسمبر 2020، عن وفاة رفال باعبدون بعد معاناة مع المرض، موضحة أنه سيتم تشييعها والصلاة عليها ودفنها الساعات القادمة.

وأكدت المصادر الطبية في تصريح صحفي، خبر وفاة رفال باعبدون عقب معاناة في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات. فيما نعاها أصدقائها وأفراد عائلتها على مواقع التواصل.

وكتبت حور في تغريده على تويتر: إنتقلت الى رحمة الله صديقتي و اختي رفال باعبدون بعد معاناة في العناية المركزة اللهم اجعل الجنة مثواها و اجبر قلوبنا على فراقها دعواتكم لها.

وأضافت: اللهم اغفر لرفال واجعل الفردس لها ونعيما غير مقطوع ولذة بنور وجهك تغشاها غدوا وعشيا، اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء وأنر قبرها واجعل المسك ترابها.

وتابعت: أحس إنه حلم كل ما افتكر ضحكتها فصلتها صوتها وأحلامها وأهدافها التي كانت تتمنى تحققها قلبي يتقطع، الحمد لله على كل حال هي في مكان احسن الله يجعل مثواك الجنه يا اختي و يجبر قلوبنا على فراقك.

وعلقت صديقة أخرى على هاشتاق رفال باعبدون في ذمة الله، قائلة: عاشت وتربت بحضن ام وكان حلمها ان تحقق أحلام أمها لتعبر لها عن امتنانها وحبها، لكن الاقدار لم تشأ.

ودعت الله تعالى أن يرحم صديقتها رفال ياعبدون التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل قليل ويبشرها بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وينير قلبها.

#رفال باعبدون #وفاة رفال باعبدون #السعودية #مرض رفال باعبدون #رفال باعبدون في ذمة الله

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