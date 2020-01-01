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القدس: العشرات يؤدون "الجمعة" ويعتصمون في حي بطن الهوى رفضاً لقرارات الاحتلال

الجمعة 25 ديسمبر 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: العشرات يؤدون "الجمعة" ويعتصمون في حي بطن الهوى رفضاً لقرارات الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

 أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل عدد من الأهالي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الرسمية، بأنه عقب الصلاة اعتصم أهالي الحي في الخيمة، بمشاركة وفود من نشطاء حقوقيين مقدسيين وأجانب ويهود.

وندد المشاركون خلال الوقفة بسياسية بلدية الاحتلال في القدس التي أصدرت قرارات متتالية بحق السكان، لإخلاء منازلهم وتهجيرهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان والمستوطنين، بحجج وذرائع واهية.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في شهر تشرين الثاني الماضي، قراراً بتأييد ترحيل ثماني عائلات فلسطينية من حي بطن الهوى، الأمر الذي يطال تأثيره 45 شخصاً، بينهم أطفال.

#صلاة الجمعة #القدس #المسجد الاقصى

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