مواجهات في كفرقدوم وإصابات اختناق جماعية

قلقيلية /سما/

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية مع جنود الاحتلال عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

وأكدت مصادر محلية، " أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة، وكانت المواجهات من مسافة الصفر بين المشاركين وجنود الاحتلال، وهاجم الجنود بشكل انتقامي بقنابل الصوت والرصاص المطاطي والمعدني وقنابل الغاز، ونصبوا الكمائن لاعتقال المشاركين في المسيرة وفشلوا في ذلك، وتسببت قنابل الغاز المسيل للدموع بحالات اختناق جماعية.

يشار إلى أن مسيرة كفر قدوم من المسيرات الدائمة في المقاومة الشعبية ودخلت عامها العاشر دون انقطاع، وتنطلق يومي الجمعة والسبت.