محافظ سلفيت يدعو لتحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين

سلفيت /سما/

عقب اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الليلة الماضية بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت وترويع الاهالي والاعتداء عليهم بحماية من جيش الاحتلال، دعا محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل لتحرك فوري وعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة والتي لا تمت للانسانية بصلة.

واكد المحافظ كميل على ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الاهالي حول هذه اللجان لصد اي محاولة اعتداء من قبل قطعان المستوطنين، ضاربا مثالا الى نجاح اهالي ياسوف في احباط وافشال عدة محاولات لاقتحام قريتهم من قبل غلاة المستوطنين.

وحسب الاهالي في كفل حارس، فقد قامت مجموعة من المستوطنين يقدر عددهم من 30 الى 40 مستوطنا، باقتحام البلدة في ساعة متاخرة من الليلة الماضية بذريعة اداء طقوس دينية، بحماية قوة اسرائيلية قوامها 4 اليات عسكرية.

هذا وطالت الاعتداءات منازل المواطنين وممتلكاتهم برشقها بالحجارة، عرف منها منزل عائلة المواطن جلال فريد بوزيه، حيث سجلت اصابة طفيفه لإحدى بناته في الظهر والتي تبلغ من العمر 11 عاما جراء رشق الحجارة من قبل المستوطنين واخرى تبلغ 13عاما اصيبت بحالة اغماء نتيجة الهلع.

ومن الجدير بالذكر ان بلدة كفل حارس تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات واعتداءات متكرره من الاحتلال ومستوطنيه، حيث توجه جزء كبير من المستوطنين الى المقامات الدينية الاسلامية في البلدة، وقاموا بتأدية صلوات تلمودية وسط صراخ بهدف ترويع المواطنين.